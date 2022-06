Les festivités débuteront ce vendredi à 19h45 avec le jogging de l’Acrho qui emmènera les coureurs sur un parcours campagnard de 10 km.

Ce footing sera suivi du concert de "John Mary Go Round" et c’est ensuite Stéphane Baert qui prendra le relais pour animer la soirée (entrée gratuite) sur le thème des années 80/90.

Jeux intervillages et Loto Bingo

Nouveauté cette année, l’organisation de "Jeux intervillages" le samedi à partir de 17h. Inspiré de la célèbre émission Intervilles, le jeu réunira douze équipes qui s’affronteront autour de jeux à thème, du fil rouge et du fameux mur des champions. Amusement assuré avant la grande soirée sous chapiteau. Enfin, les organisateurs ont prévu dimanche midi un repas campagnard qui sera suivi à 15h d’un "Loto Bingo", un jeu populaire qui était tombé aux oubliettes. " On a voulu relancer ce jeu car il avait disparu de la programmation depuis quelques années , explique l’un des organisateurs Maxime Fockedey. À partir de 14h, on peut se présenter sur place pour acheter les cartons qui permettront de gagner plus d’une vingtaine de lots. Avec le Loto bingo et les Jeux intervillages, le nouveau comité a voulu revenir aux sources du chapiteau de Popuelles. On repart donc sur une nouvelle dynamique pour les jeunes et moins jeunes des environs ." Toutes les infos concernant ce week-end festif sont à retrouver sur la page facebook de l’événement: Popuelles.