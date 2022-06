Sur le papier, un projet intéressant

Pourquoi écrit-on "envisageait"? Parce que le projet a du plomb dans l’aile, purement et simplement. D’abord, rappelons que la biométhanisation est un processus biologique qui produit de l’énergie et du fertilisant. Une énergie verte engendrée grâce aux déchets du monde agricole. Dans une commune rurale où l’agriculture occupe une place centrale? Du pain béni! "Sur le papier, c’est un projet gagnant-gagnant-gagnant" , précise le bourgmestre Michaël Busine. Gagnant pour les agriculteurs qui valorisent leurs déchets et récupèrent une matière organique en quantité plus abondante. Gagnant pour la commune "qui réduit son empreinte carbone" et gagnant pour l’entreprise. Sauf qu’il ne se passera peut-être rien de tout cela.

Une communication précipitée

En fin de conseil communal, Yves Willaert a souhaité savoir où en était le projet. "J’ai entendu parler d’un terrain rue Aride, sur lequel la société Walvert avait jeté son dévolu." Le conseiller de l’opposition critique la forme. Car tout semble bancal dans ce dossier. "C’est un projet privé par une société privée en recherche d’un terrain privé" , répond Michaël Busine. "On a fait face à une énorme erreur de communication de Walvert. La société a pris la parole lors d’une soirée organisée par la Fédération des Jeunes Agriculteurs pour expliquer qu’elle comptait acquérir un terrain rue Aride afin d’y implanter son unité de biométhanisation (ou biogaz)." Bien trop tôt, bien trop présomptueux. "Cette prise de parole n’était pas prévue. Personne n’était au courant et le lendemain, nous avons dû composer avec les nombreux coups de fil de riverains, inquiets pour certains, mécontents pour la plupart."

Réunion annulée

Dès lors, il y avait le feu à la boutique. Pour tenter de rattraper la bourde et apaiser un peu les esprits, la commune de Celles a tenté d’organiser une réunion citoyenne. Walvert devait s’y expliquer et dévoiler son projet devant les citoyens cellois (particulièrement ceux de la rue Aride). La réunion était prévue le 21 juin . "On a fait en sorte que les riverains donnent leurs avis" , insiste Michaël Busine. Qu’ils ne se sentent pas floués. Mais à quelques jours de la réunion, Walvert a posé un lapin à la commune. "On a appris que l’accord avec le propriétaire était caduc, que ce projet était annulé. Donc que la réunion n’avait plus lieu d’être." Elle a été annulée.

Sur les hauteurs? Sans blague...

"Les conseillers doivent avoir accès à ces informations-là", rétorque Yves Willaert pour la forme. Sur le fond, l’ancien bourgmestre s’est aussi exprimé. "S’installer rue Aride, sur les belles hauteurs de Celles? Si Walvert voulait tuer le projet dans l’œuf, elle n’aurait pas pu mieux s’y prendre." Un point de vue partagé par le maïeur. "Le projet est mort avant d’avoir démarré. Et maintenant pour le remettre en route, ce sera compliqué." Walvert se mettra-t-elle en quête d’un nouveau terrain plus adapté? Trop tôt (eh oui) pour le dire.