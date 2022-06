Pottes en fête de retour du 25 au 27 juin prochain

Place à une balade entre Pot’tes (tracteurs et motos) à 10h avec un passage à Celles et la bénédiction de Saint-Christophe, puis à une balade canine à 11h. Les festivités se poursuivent avec le repas del’ducasse à partir de 12h30, précédé d’un apéro saxo (11h30) et suivi par un concert surprise à 14h30. Les autres rendez-vous de l’après-midi? La parade dans les rues de la brocante à 15h et le concert de Bony & Co à 18h. En clôture, les jeux de bourles le lundi 27 juin à 14h30.