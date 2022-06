Escanaffles: mémoire vivante de l’école libre, Sœur Cécile s’en va après 62 ans de présence

Seule sans l’être vraiment

Elles étaient six à sept nonnes il y a une quarantaine d’années. Ce n’est plus le cas depuis longtemps. Sœur Cécile vit seule depuis treize ans, mais sans jamais véritablement être seule. "Je vais tous les jours au réfectoire pour donner un coup de main. Je n’y suis pas obligée, mais j’aime le faire. Et j’aide aussi à la vaisselle après m’être longtemps occupée de la garderie."

Bien plus qu’une mascotte, sœur Cécile est la mémoire vivante de l’école et du village. Elle a connu quatre générations, dont trois rien qu’en classe. "Quand je vois un élève, je me souviens parfois de ses parents et de ses grands-parents" , précise la religieuse qu’on sollicite parfois pour raconter l’histoire de cette petite école de village à des jeunes toujours attentifs à l’évocation de tous ses souvenirs.

«Vous partez vraiment?»

Un petit passage dans la classe de 2eet 3ematernelles suffit pour se rendre compte de l’attachement des enfants (et de leurs enseignants!) à l’octogénaire.

Christelle a fait partie des élèves qui ont eu Sœur Cécile comme enseignante. Elle est aujourd’hui institutrice dans ces classes, auprès de jeunes enfants qui disent "adorer" la religieuse et qui lui tombent dans les bras au moment où elle sort de la classe.

"Ces moments sont très émouvants pour moi" , témoigne Sœur Cécile. "Il y a quelques jours, une élève m’a demandé si je partais vraiment, peut-être qu’elle n’y croyait pas. Je lui ai dit que je m’en allais pour ne plus être seule. Elle m’a répondu que quelqu’un allait prendre soin de moi là où j’irai."

Le secret de sa longévité réside dans ces propos. Sœur Cécile aime viscéralement ses élèves, qui le lui rendent bien. Preuve qu’à 88 ans et à force de côtoyer des petites têtes blondes, on peut encore rester jeune.