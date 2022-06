«Pour protéger des dangers de la route»

" Depuis des siècles, saint Christophe est vénéré à Celles. Le 5 août 1923, à la demande de Félix van der Kerckove, le doyen Beuze constitue une confrérie en l’honneur de saint Christophe où peuvent s’inscrire les automobilistes, le voyageur à moto ou à vélo et ceux qui servent le saint contre les maladies et les souffrances des mères et des enfants ", rappelle Jean-Claude Warnitz, président de la confrérie.

À partir de 1924, un pèlerinage est organisé le dimanche qui précède le 25 juillet, la messe solennelle à 11 heures est suivie de la bénédiction et du défilé des vélos, motos, voitures et camions (une centaine au total). Leur nombre augmentant rapidement et le pèlerinage est rallongé à 8 jours. Trente ans plus tard, les cérémonies sont avancées au mois de juin et rencontrent de plus en plus de succès.

" Si l’affluence n’est aujourd’hui plus aussi importante qu’il y a 25 ans où l’on comptabilisait 2000 voitures sur la semaine, les membres de la confrérie sont encore plus de 600 à venir vénérer saint Christophe durant la semaine de pèlerinage pour se protéger des dangers de la route ", poursuit Jean-Claude Warnitz. En 2024, les fidèles fêteront le centième anniversaire du pèlerinage, qui n’avait pas pu avoir lieu en 2020 et qui aura connu une édition particulière l’an dernier en raison de mesures sanitaires relativement restrictives. Pour les pèlerins, la semaine dédiée à saint Christophe sera aussi l’occasion d’admirer un vitrail unique en Belgique, représentant saint Christophe aidant les pèlerins à marcher et au-dessus un ange qui tient une voiture américaine qui ressemble à la Plymouth P3.

Si l’événement attire du monde chaque année, n’oublions pas de signaler les modifications de circulation et de stationnement autour de la place verte, à quelques pas de l’église.