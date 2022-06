Pottes: une boucle de 7 km baptisée balade des oiseaux a été inaugurée vendredi

Chouettes chevêches, héron cendré, etc

En collaboration avec le service tourisme, douze photographies (représentant chacune un oiseau) ont été posées à différents points stratégiques de cette promenade. ". On choisit l’emplacement en fonction des espèces. Par exemple, on sait que les chouettes chevêches apprécient particulièrement le refuge naturel qu’offrent les saules têtards. On a donc placé le cliché de la chouette à proximité de ces arbres. A contrario, on sait que le héron cendré ou la foulque macroule ont tendance à vivre au bord de l’eau. Les photographies se trouvent donc près de l’Escaut ", poursuit Marie Windels.

Se réapproprier la campagne

Les animations sur le thème de la faune et de la flore sont précieuses pour mieux comprendre la vie qui se développe dans ce cadre idyllique, que certains ont redécouvert pendant le confinement. " Les gens ont retrouvé le plaisir de se balader. De notre côté, on en profite pour sensibiliser à toutes les questions relatives à la nature et à l’environnement. " Raison pour laquelle Marie Windels et les équipes de la commune ont prévu de nombreuses activités avec les scolaires, pour commencer très tôt cette conscientisation.

Débarquée dans la commune il y a deux ans, la responsable du service environnement souhaitait développer plusieurs projets autour de la nature. Après l’aube des oiseaux (organisée le 1er mai) et la semaine de l’environnement, elle prévoit notamment de mettre en place la nuit de la chauve-souris en septembre prochain. Quant à l’inauguration de la balade des oiseaux, elle était ouverte à tous et s’est déroulée vendredi à 18h30. Pour les participants, il s’agissait d’une belle porte d’entrée pour se familiariser avec les volatiles qu’on a parfois la chance d’apercevoir en ouvrant l’œil… et en respectant la nature.