Molenbaix retrouvera son Gymkhana et ses Montgolfiades du 5 au 7 août

L’organisation a fait la demande d’un permis d’environnement de classe 2 dans le cadre des festivités.À l’examen du dossier et suivant les éléments du SPW, l’administration communale explique que lesnuisances les plus significatives portent sur les risques sur les sols, la gestion des eaux, des déchets et des effluents, la protection de la zone agricole ou encore les effets sonores."A u vu du descriptif des activités et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans le projet, l’ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable ", poursuit la Commune de Celles. Il "engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures" pour les autres compartiments de l’environnement.

En conclusion, il ne doit pas être soumis à une évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire. "S’agissant d’un établissement temporaire, aucune enquête publique n’est requise ", conclut la Commune.

Aucun obstacle ne s’oppose donc au retour d’un week-end particulièrement populaire dans la région.