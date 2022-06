Sous les vêtements de protection se cache Jacques Gillebert, apiculteur à Pottes depuis 19 ans. L’intéressé a ouvert les portes de son savoir (et de ses ruches) aux élèves de première et deuxième primaire de Pottes et Velaines.L’objectif? Transmettre. Une mission importante quand on sait que la population d’abeilles diminue chaque année de 25 à 30% en Belgique.Et que la production de miel a été divisée par dix depuis le début du siècle.

©EdA

Sur son terrain, Jacques s’occupe d’une dizaine de ruches. " C’est venu bêtement, par l’intermédiaire d’un collègue qui produisait du miel chez lui. Il y a une petite vingtaine d’années, j’ai acheté une ruche pour l’imiter, puis une deuxième, puis une troisième.Et ça me plaît toujours autant aujourd’hui ", explique le Pottois.

Transmettre devient une mission

Pour Jacques, l’état des lieux n’est pas encore alarmant, mais soulève quelques sérieuses interrogations." On recense de moins en moins d’apiculteurs et ceux qui restent sont de plus en plus âgés.Le devenir, c’est du travail. Voilà pourquoi pouvoir parler de ma passion aux enfants est aussi important. "

©EdA

Enseigner la particularité d’une espèce si bénéfique, sensibiliser à la préservation de la nature: Jacques Gillebert a rempli sa mission. L’apiculteur a même terminé son exposé par une petite dégustation de miel maison." Pour en produire un kilo, combien de fleurs l’abeille doit-elle butiner? " La jeunesse se risque à un pronostic, l’enseignante aussi… mais tout le monde est loin du compte." 700.000 !", s’exclame l’intéressé. Les abeilles sont de sacrées bosseuses, si elles résistent à leur nouveau prédateur apparu récemment dans la région: le frelon asiatique.

Qu’en ont pensé les jeunes?" Que les abeilles, si ça pique, ça meurt ", lance spontanément Suzy. " Je savais reconnaître une abeille mais je n’avais pas encore vu de ruche ", explique Elena. Céleste, de son côté, a plutôt bien apprécié la dégustation de miel, même si elle " préfère quand même le chocolat. "

Après deux heures destinées aux primaires de l’entité, Jacques Gillebert a présenté son exposé aux adultes qui s’étaient inscrits à l’atelier.C’était l’une des activités les plus ludiques de la semaine de l’environnement.