Révolution temporaire sur la place Verte à Celles: «une phase de test jusqu’au 1er juillet»

Certains riverains sont rapidement (et légitimement) montés au créneau. Il ne s’agissait finalement que d’un malentendu que le service travaux a effacé en moins de 24 heures. Reste que les blocs de plastique n’ont pas bougé, eux. Ils délimitent désormais certaines zones de la place verte. La circulation se fait désormais en sens unique, depuis l’église jusqu’à la rue du Calvaire. Plusieurs panneaux "sens interdit" le rappellent aux automobilistes.

Un mois pour la phase de test

Une configuration figée dans le marbre? " Pas du tout. On débute une phase de test qui va durer un mois, du 1er juin au 1er juillet, qui nous permet de voir si les plans dessinés par l’auteur de projet sont réalisables sur le terrain ", poursuit le bourgmestre.

" La configuration initiale ne permettait pas aux véhicules lourds de se croiser. On réalise donc un système d’oreille, un écartement pour y remédier dans un angle à 90°c entre la place verte et le début de la rue du Calvaire. Le TEC a notamment acheminé un bus accordéon pour faire un test grandeur nature. "

«Une place plus belle et plus attrayante»

La commune ambitionne, via le PCDR, l’embellissement de cette place " qui n’a de verte que le nom ", estime le bourgmestre. " C’est une zone habitée. À nous de trouver le juste équilibre entre une place plus belle et plus attrayante et l’aspect pratique pour les riverains. C’est précisément pour cette raison que nous sommes en pleine phase de test. " Une phase qui précède l’avant-projet, puis le projet, qui sera étudié au conseil communal et soumis au ministre de tutelle. Il reste encore du chemin à parcourir donc.

" Mais il ne faut pas rester sans rien faire non plus. Sur la place Verte, les automobilistes rentrent n’importe comment et de n’importe quel côté. Dorénavant, un sens de circulation permet d’y voir plus clair. On verra si le test s’avère concluant. Mais la petite bévue concernant les places de parking ne remet rien en cause et ne nous coûte pas grand-chose. "

Dans ce projet repris au PCDR 2020-2026, le cœur de Celles disposera de 30 places de stationnement. Mais elles ne seront pas tracées tout de suite…