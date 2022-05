750 plants et 30 kg sont semés et ont provoqué la fermeture du cimetière. Ce qui devait durer quinze jours a finalement été rallongé à un mois.Cette semaine, l’administration communale a prolongé la fermeture du cimetière pour sept semaines supplémentaires, puisque le cimetière sera inaccessible jusqu’au 15 juillet, à de rares exceptions près. " Les différentes semences commencent à prendre vie et les allées se colorent petit à petit, mais l’enherbement tarde au vu des conditions météo. On préfère annoncer une date plus tardive et l’avancer en cas de bonne nouvelle ", indique Michaël Busine.