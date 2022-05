La solution proposée par l’administration communale?" Établir un sens giratoire prioritaire autour du rond-point existant via le placement d’une signalétique et d’un marquage au sol ", poursuit le bourgmestre.

Concrètement, là où l’automobiliste venant de la rue du Calvaire pouvait mettre le clignotant à gauche pour la rue Aride ou à droite pour la rue desAulnes, il devra désormais emprunter le rond-point et respecter un "cédez le passage".

«Des plaintes pour une trentaine de routes»

Un aménagement validé par le TEC et discuté lors du précédent conseil communal.

" Je ne crois pas que le rond-point réduira la vitesse puisque les automobilistes auront plus de visibilité, donc moins tendance à freiner ", estime Yves Willaert, précisant que ces axes sont particulièrement appréciés des fous du volant.

" On reçoit des plaintes pour une trentaine de routes ", répond le bourgmestre, brièvement interrompu par une citoyenne. " Ce sera différent le jour où il y aura un mort! ", lance l’intéressée aux élus. " Nous n’avons pas la solution miracle. La vitesse est un problème récurrent qui mérite que l’on conscientise les citoyens, mais qui mérite aussi le soutien et l’implication de la police pour la phase répressive ", reprend Michaël Busine.

La Commune a rapidement écarté l’aménagement de coussins berlinois, jugés trop instables. Et l’analyseur de trafic?Il permettrait de déterminer les axes prioritaires pour l’installation d’un boîtier radar. En attendant, il faut faire avec les radars mobiles." Il y a certains axes qu’on ne veut pas emprunter à pied ou à vélo avec ses enfants, à cause de leur dangerosité. Ce qui caractérise Celles, c’est sa ruralité. On ne devrait pas s’empêcher de se balader à cause de la vitesse excessive de certains inconscients ", conclut l’échevine Axelle Chantry.