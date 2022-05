"Le projet de maison de village de Velaines n'est pas abandonné"

"Le dossier n’est pas abandonné mais il faut une analyse d’offre en bonne et due forme" , répond l’échevine Axelle Chantry lors d’un échange qui s’est révélé plus posé que lors du conseil communal de mars dernier.

La maison de village de Velaines est l’un des projets repris dans le Programme Communal de Développement Rural (PCDR 2015-2025), qui comporte aussi la traversée du village de Pottes, ajoutée récemment dans le plan.

«Les matraquer de projets!»

"Le PCDR se termine en 2025. Ce qui signifie que le 31 décembre de cette même année, tous les projets devront être rentrés, étudiés et approuvés, on l’espère, par le ministre de tutelle" , explique Michaël Busine.

"On s’est permis d’ajouter le cœur du village d’Escanaffles et celui de Pottes dans le programme. S’il est accepté, on peut voir ces projets se concrétiser en 2026, 2027 ou 2028.

Ce n’est pas courir plusieurs lièvres à la fois que de rajouter les dossiers de ces cœurs de village, mais on veut avoir une vision à long terme.

Après un démarrage compliqué pour le PCDR, notre volonté est claire: on veut matraquer de projets le pouvoir subsidiant" , conclut le bourgmestre.

Avec plusieurs dossiers importants sur sa liste, la commune ne cache pas ses ambitions.