Celles: les bons comptes communaux 2021 font l'unanimité

Parlons chiffres tout d’abord, avec un boni comptable calculé à 1,7 million d’euros au service ordinaire, dont 85293 euros issus de l’exercice 2021. Le boni budgétaire est lui bien plus réduit (4887 euros). Jean Delestrain souligne tout de même un "excellent cru" pour les finances communales et se félicite du montant de 100000 euros mis en prévision de risques et charges.