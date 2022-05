Le Beau Vélo de RAVeL à Popuelles le 6 août

Il faudra encore patienter trois semaines pour retrouver la troisième et dernière date en Wallonie Picarde, à Popuelles. Michaël Busine a dévoilé les détails de cette journée qui s’annonce festive lors du conseil communal du jeudi 19 mai. "Rappelons que le collège du 14 novembre 2019 avait marqué son accord de principe pour l’organisation d’une étape du Beau Vélo de RAVeL le 8 août 2020, sur les anciennes communes de Popuelles et Velaines", explique l’élu. Reporté une première fois à 2021, l’événement a été postposé une seconde fois en deux ans, en raison de la crise sanitaire. L’organisation de l’édition 2022 est confirmée", rassure le bourgmestre. Les élus devaient se pencher sur les termes de la convention qui lie la commune de Celles et la RTBF.

Le bourgmestre a profité de l’occasion pour annoncer que le site de départ et d’arrivée se ferait le long de la rue de Lozet, à proximité de l’endroit où les festivaliers se retrouvent tous les ans à la fin du mois de juin. "L’organisation est ravie puisqu’on lui a déniché un site qui se trouve à quelques pas du cœur de village, dans un cadre bucolique qu’elle n’a plus l’habitude de voir", poursuit Michaël Busine. Place ensuite à un parcours de 24 kilomètres qui emmènera les cyclistes à travers champs jusqu’au ravitaillement de Velaines, puis vers les villages de Mourcourt et Melles avant de revenir à Popuelles. "C’est une boucle moins longue que la précédente mais avec un peu plus de montées et de descentes."

La commune de Celles doit s’acquitter d’un montant de 18000 € pour accueillir la septième date du Beau Vélo de RAVeL 2022. Un "investissement important" selon le bourgmestre, mais qui participe à la "mise en valeur de nos territoires et de notre campagne." Il ne reste plus qu’à espérer un grand soleil pour cette belle fête populaire qui se déroulera le samedi 6 août 2022.