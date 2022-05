Celles : six logements publics inaugurés rue Leclercqz

Active à Celles, Estaimpuis, Mont-de-l’Enclus et Pecq, la société de logements de service public Les Heures Claires a inauguré jeudi six nouvelles habitations dans le centre du village, deux blocs de trois appartements d’environ 90 m², les deux logements du rez-de-chaussée étant conçues pour accueillir des personnes à mobilité réduite et leur famille. Initié il y a déjà huit ans, le dossier a été validé en 2019 par la Société wallonne du logement. Deux ans de travaux et une crise sanitaire plus tard, les six appartements ont été inaugurés!