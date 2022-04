Tribunal correctionnel: un trafic de drogue en famille à Celles?

Trois personnes sont soupçonnées de participer à un trafic de drogue ; deux d’entre elles ont des liens de parenté. Le 8 novembre 2020, un véhicule est contrôlé à Stavelot par la police ; l’occupant, un homme né en 1991, y transporte 4 kg de marijuana. « Je reconnais avoir importé des stupéfiants en Belgique », explique le prévenu à la barre. « Je me rendais une à deux fois par mois aux Pays-Bas pour me fournir. » Pour ce faire, le prévenu empruntait le véhicule de sa belle-mère, qui était au courant du trafic. « Pas au début, mais j’ai fini par le découvrir », a-t-elle expliqué. « En contrepartie, mon beau-fils faisait le plein d’essence et de courses pour la semaine. » Le beau-fils a également acheté une voiture grâce à l’argent perçu illicitement, ce qui lui vaut en outre une prévention de blanchiment, qu’il reconnaît également.