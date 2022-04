Celles: Deux campagnes par an pour lutter contre la prolifération des rats

De plus en plus proche de nos habitations

Depuis 25 ans, l’intéressé traque ces petites bêtes qui prolifèrent à proximité de nos foyers. " On dénombre de plus en plus de poulaillers, de compost ou d’aménagements pour les oiseaux chez les particuliers.Comme le rat s’établit où il trouve une nourriture qu’il apprécie tout particulièrement, ces endroits représentent du pain béni pour lui. " Avec le dérèglement climatique et le durcissement de la législation concernant les produits à utiliser, les raisons de sa présence (voire omniprésence) sont nombreuses.

Discret mais efficace! ©EdA

À Celles comme dans d’autres communes rurales, Animal Pest Control intervient majoritairement dans les fossés. " On y place des appâts constitués de produits anticoagulants et suspendus avec un fil devant une canalisation ou dans un égout, juste au-dessus de l’eau. " Sur le territoire de l’entité, l’opération a duré deux jours (mardi et mercredi). Et après un quart de siècle à débusquer ces petites bêtes, Pierre Dessent sait précisément où placer ses appâts. Depuis le centre du village, notre interlocuteur parcourt un petit kilomètre avant de s’arrêter le long d’un fossé, près d’une habitation isolée." S’arrêter au milieu de nulle part ne sert à rien. Là, il y a une maison à proximité, c’est bien plus pertinent. "

Animal Pest Control reviendra à l’automne sur demande de la commune de Celles. Entre-temps, ce type de société peut aussi intervenir chez les particuliers." Certaines entités prennent en charge l’intervention, mais c’est majoritairement au citoyen de régler la note, si ce n’est pas sur le domaine public. "