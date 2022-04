Accueil des réfugiés ukrainiens à Celles: «rester réactif avec les accueillants et les accueillis»

À Celles, on compte huit ressortissants ukrainiens pour le moment. Un chiffre appelé a nettement diminué dans quelques jours." Sept d’entre eux logeaient temporairement dans un gîte. Ils seront bientôt accueillis à Tournai (les villes sont davantage sollicitées).Il ne restera donc qu’une personne ukrainienne dans la commune en début de semaine prochaine ", explique Hélène Ladon, du service population de la commune de Celles. Sur base d’une estimation fédérale, la Belgique pourrait accueillir jusqu’à 200.000 ressortissants ukrainiens dans les semaines et les mois à venir. Un scénario qui, selon une répartition décidée par les autorités, peut conduire jusqu’à 96 réfugiés à Celles." Il s’agit de l’estimation la plus élevée ", indique le bourgmestre Michaël Busine.

«Sur le qui-vive»

Le scénario du pire, en quelque sorte." Un million de civils serait reparti en Ukraine. La situation commence à se stabiliser, mais il faut rester sur le qui-vive et être réactif en cas d’afflux important en Europe et tout particulièrement en Belgique.La priorité reste l’accueil chez le particulier.Si besoin, on réfléchit à des solutions d’habitat collectif comme des gîtes et des hôtels et en dernier recours, il nous reste le hall des sports ou les églises, mais il s’agit d’endroits bien moins accommodants. "

©EdA

En attendant, dix foyers se sont portés volontaires pour devenir famille d’accueil dans la commune.Pour les épauler, l’administration communale organisait une réunion citoyenne jeudi soir.

Parmi eux, Albert Belin, un Cellois tout juste revenu d’un camp de réfugiés en Pologne. " Je suis parti bénévolement avec une association du Borinage pour ramener 25 citoyens ukrainiens du côté de Mons ", explique l’intéressé. Un périple de 3.800 kilomètres en quatre jours que l’intéressé n’oubliera sans doute jamais." Je me suis porté volontaire parce que je voulais constater par moi-même la situation dans cette région du monde.Humainement, c’est aussi l’occasion de rencontrer et d’aider. " De son côté, Marielle avoue qu’elle s’est portée volontaire spontanément." J’ai été élevée par ma grand-mère qui a vécu l’exode pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a trouvé refuge en France..Il me semblait important d’aider à mon tour. "

Pour plus de renseignements sur l’accueil: helene.ladon@celles.be ou 069/85.77.60