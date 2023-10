Une première pour la fête de la Récup’, ce samedi, à Brunehaut

"Réparer, détourner, réutiliser sont autant d’actions qui permettent de réduire sa production de déchets et de préserver les ressources naturelles. Sans compter les économies budgétaires réalisées: jusqu’à 80% pour les achats en seconde main et 100% pour une réparation", rappelle Mickaël Haudrechy, chargé de service pour la "Transition Écologique".

"Cette première initiative fait partie d’un projet plus global conventionné avec Ipalle. Après une première conférence sur le gaspillage en février dernier, suivi d’un atelier “Zéro déchet au jardin” ensuite, nous poursuivons notre lancée par cet événement, la “Fête de la Récup”, axé sur la réparation et la réutilisation", poursuit-il.

L’intention derrière cette nouvelle initiative communale est ainsi de sensibiliser le public à réduire tant ses dépenses, ses déchets mais aussi – et surtout – son empreinte environnementale. "La Fête de la Récup" aura lieu le samedi 14 octobre, de 13 h 30 à 18h dans la cour de l’Administration communale (Rue Wibaut Bouchart, 11 à Bléharies).

Durant cette après-midi, les visiteurs pourront rencontrer une partie des acteurs (NDLR: une vingtaine dans la région) prônant le réemploi, les achats en vrac et de proximité.

Le "Repair Café Mobile" sera de permanence de 14h à 17 h. Que ce soit pour de l’électroménager, des appareils électroniques, des vélos ou encore des vêtements abîmés ; les bénévoles de Leuze et Tournai se déplaceront jusque chez nous en vue de partager leurs compétences et ainsi rendre le consomm’acteur (permettre à chacun d’être plus autonome dans ses réparations). " À savoir que 70% des objets amenés au Repair Café retrouvent une nouvelle vie", se réjouit Mickaël Haudrechy. Afin de s’assurer de la bonne prise en charge sur place, il est conseillé d’annoncer sa demande sur https ://repairtogether.be/le-tour-de-wallonie-du-repair-cafe-mobile.

Dans la catégorie "détournement d’objet", un atelier tawashi (une éponge zéro déchet que l’on fabrique avec du tissu de récupération) sera accessible pour petits et grands. Il suffit d’amener des chaussettes esseulées ou trop petites et elles seront transformées.

Un atelier couture permettra de faire connaissance avec le club local de Brunehaut et de réparer tout textile abîmé.

Jusqu’à 16 h 30, il sera également possible de déposer objets, bibelots ou encore meubles en bon état auprès de la Ressourcerie Le Carré qui propose un service de collecte et de vente de biens réutilisables. Depuis quelque temps, les Boîtes à Récup ont débarqué dans trois parcs à conteneurs dont le Recyparc de Hollain. "Pour Antoing-Brunehaut, nous sommes à 4 tonnes de dons récupérés par mois. Un franc succès pour cette opération pilote mené par l’entreprise d’économie sociale", précise le chargé de projet.

Monsieur Vélo, la bibliothèque-ludothèque de Brunehaut, la Grainothèque et bien d’autres sont autant de stands et animations qui seront à découvrir sur place.

Une petite restauration locale est prévue mettant à l’honneur les artisans de bouche de la région… faut-il le préciser.