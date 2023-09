Polémique à Brunehaut: le groupe USB utilise le logo de la commune pour sa "propagande électorale"

Pas une première

"Ce n’est pas la première fois que ce logo est utilisé par votre parti dans un objectif de propagande électorale, interpelle Muriel Delcroix (IC). Un échevin, Benjamin Robette, avait déjà pratiqué de la sorte lors de la campagne électorale de 2018… Quand allez-vous comprendre que les règles s’imposent à tous, et que même le bourgmestre, au pouvoir depuis 20 ans, se doit de les respecter ?"

Pierre Wacquier reconnaît, qu’ "après avoir vérifié trois fois", "il y a bien, à la fin de l’une de ses vidéos, une seconde d’arrêt et puis le logo de la commune pendant trois secondes. Et puis ce n’est qu’un logo informel ; il ne s’agit pas des armoiries officielles de la commune." "Les trois secondes de trop…, renchérit la conseillère de l’opposition. Vous êtes responsables de vos documents !"

Une erreur du prestataire

"Nous passons par une firme privée qui s’occupe de la communication du groupe USB, et nous leur avons fait la remarque, ajoute le bourgmestre. Je ne suis pas tributaire de la méconnaissance du privé face à la réglementation… Tout sera fait pour que cette erreur ne se reproduise plus… Et je rassure: les deniers de la commune n’ont rien à voir avec les publications et les vidéos de l’Union Solidaire de Brunehaut !" La vidéo restait toujours visible, dans son entièreté (avec le logo), ce mardi, sur la page Facebook de l’Union Solidaire de Brunehaut…

Muriel Delcroix a également tenu à rappeler les règles en la matière en reprenant les propos du ministre des Pouvoirs Locaux. "Une commune n’a pas le droit d’afficher publiquement son soutien à un groupe politique dans le cadre d’une vidéo postée par celui-ci sur sa page politique d’un réseau social. De manière générale, il est attendu d’une commune qu’elle adopte une position neutre. Ainsi lorsqu’une commune décide de mettre en place une page sur un réseau social, cette dernière doit uniquement servir à diffuser de l’information factuelle, en complément du site internet de la commune et du bulletin communal, sans prise de position partisane ou de propagande politique."

Le bourgmestre assure que "la Commune respecte parfaitement le libellé de la réponse du ministre". "Il n’y a rien sur la page Facebook de la commune et jamais il n’est fait mention du groupe USB", insiste Pierre Wacquier. Pourtant, des exemples qui nous ont été transmis, et les éléments dénoncés par Nadya Hilali (voir ci-contre) posent question…