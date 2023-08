C’est qui mon village à Brunehaut: un public devenu acteur l’espace d’une soirée (vidéos)

La problématique fictive était simple: les artistes se devaient de réaliser plusieurs films. Mais quelques scènes perdues devaient être retournées sur-le-champ. Aux spectateurs, de devenir acteurs à leur tour…

©ÉdA

"C’est toujours un réel plaisir pour nous de proposer ce genre de spectacle complètement interactif avec les spectateurs. Le plus drôle est aussi de voir quechacun est un peu timide aux premiers abords. Finalement avec un peu d’insistance, personne ne refuse de se prêter au jeu. Et lorsque nous diffusons les films à l’issue de la représentation, notre plus belle réussite et d’entendre les rires d’un public content du résultat. Mais avouons que nous aussi sommes un peu stressés. Nous pouvons cadrer les grandes lignes de la représentation mais, finalement, l’ensemble se déroule en direct et varie selon les réactions toujours pleines de rebondissements du public. Et nous devons réagir au quart de tour !", confie Sacha Brodeur, le réalisateur réal. Pendant près d’une heure, des spectateurs choisis au hasard (ou par dénonciation…) se sont relayés pour jouer les Tom Cruise ou Marion Cotillard. Pas tous avec le même succès, mais qu’importe. La convivialité et la franche rigolade étaient de la partie.

Une longue préparation

Les scènes tournées en complicité avec le public étaient ensuite diffusées dans une ambiance similaire à celle d’un cinéma ©ÉdA

Si le show se passe en direct, il repose sur des préparatifs importants: "Noussommes venus dans la région pour une semaine de tournage il y a près de trois mois. Ensuite il a fallu monter les scènes, prévoir les espaces dans lesquels incorporer les vidéos réalisées avec le public puis écrire les textes et les blagues. Nous avons la chance de former avec Karim Ait-Gacem, Roberto Savo et moi-même un trio complémentaire qui permet le bon déroulement de ce type de spectacle inédit" détaille Sacha.

Précisons que les scènes tournées par les spectateurs sont incorporées presque immédiatement par Roberto au sein des séquences réalisées en amont, avant que le tout soit diffusé en seconde partie de spectacle. Une véritable prouesse technique !