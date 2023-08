Le circuit de la coupure de Bléharies est l’une des balades balisées par la Maison du Tourisme de Wallonie picarde. Si elle est annoncée d’une distance de 3,5 km, il faut plutôt compter 5 km en suivant les balises "42" ; à noter qu’il est possible de couper le circuit à deux endroits pour en réduire la distance… Il est bon de préciser que les chemins ne sont pas les plus adaptés aux poussettes et personnes à mobilité réduite, et nous vous conseillons également le port de chaussures de marche et de vêtements longs.

Balade coupure de Bléharies ©ÉdA

Après s’être stationné à proximité du pont de Bléharies, il faut s’engager sur le chemin de halage, longeant la rive droite de l’Escaut pour atteindre, sur la gauche, le pavillon d’accueil où l’on retrouve quelques explications sur la coupure de Bléharies, également appelée coupure de Laplaigne, un ancien méandre qui a été rectifié dans les années 1970. "Afin de faciliter la navigation, l’Escaut a subi la rectification progressive de nombreux méandres à partir de la fin du 19e siècle ; ces derniers ralentissaient la circulation et limitaient le tonnage des péniches, lit-on. Les méandres coupés ont formé des bras-morts que l’on désigne sous le terme “coupure” (ou” noue”)."

Balade coupure de Bléharies ©ÉdA

On ne vous le cachera pas, lorsque nous avons effectué cette balade, il nous a semblé que les sentiers n’avaient pas vu de promeneurs depuis quelque temps. Il a en effet fallu se frayer un chemin au milieu des hautes herbes et autres plantes sauvages. Fort heureusement, on a pu compter sur un ballet de libellules et de papillons qui nous guident et accompagnent au fil des pas…

©ÉdA

On peut aussi regretter que les panneaux didactiques, installés en 2008, ont aujourd’hui disparu, laissant seulement les structures en laiton visibles, et qui invitaient à découvrir successivement: la coupure dans son ensemble, l’observatoire, le pré de fauche, la haie et le taillis, l’aulnaie, la grenouille verte, le couloir de migration et le Martin-pêcheur.

Tout comme les deux cabanons d’observation annoncés pour admirer les espèces animales et végétales en toute tranquillité que l’on n’a pas croisés sur le chemin !

Balade coupure de Bléharies ©ÉdA

Une coupure qui s’assèche

balade coupure de Bléharies ©ÉdA

Soit. Poursuivons notre balade au cœur de la nature, entre les prairies pâturées et les bandes boisées qui confère, par endroits, à la balade une ambiance forestière. Si sur le plan se dessine une étendue d’eau, une grande partie de la coupure est désormais asséchée, et fait office de marécage. "Lorsque l’écluse d’Antoing a été démolie, le niveau d’eau de l’Escaut a baissé d’un mètre, explique Franck Minette du Contrat de Rivière Escaut-Lys. La coupure est ainsi plus haute que le niveau de l’Escaut auquel elle est également déconnectée. S’il est naturel qu’une coupure s’assèche et disparaisse au fil du temps, cette intervention a accéléré le phénomène."

©ÉdA

À mi-chemin, et à cheval entre la Belgique et la France, l’eau se dévoile derrière la végétation. On y perçoit aussi les bruits des oiseaux, des poissons, des insectes et autres amphibiens. La coupure de Bléharies grouille de vie ; elle est d’ailleurs classée en zone Nature 2000, et comme zone humide d’intérêt biologique. "Ces anciens méandres sont des endroits propices pour le développement d’une faune et d’une flore caractéristiques des milieux humides, ajoute Franck Minette. Si on prend le temps d’observer, on peut faire de belles découvertes, et apercevoir des espèces assez rares ! Au niveau des oiseaux, Grèbes castagneux, Martins-pêcheurs, Aigrettes garzettes et Sarcelles d’hiver peuvent, entre-autres, être observés. Les promeneurs peuvent aussi avoir la chance de passer à côté des batraciens ou des libellules. Au niveau des plantes, il y a également des espèces très intéressantes."

balade coupure de Bléharies ©ÉdA

Après cette petite incursion dans ce refuge pour la faune et la flore, le circuit vous invite à rejoindre les berges de l’Escaut pour les longer sur le chemin du retour. Et comme pour les routes, et même si c’est matérialisé par une barrière, on sent lorsque l’on passe de la France à la Belgique de par l’état de la voie verte pour les piétons et les cyclistes qui laisse plus qu’à désirer du côté belge…