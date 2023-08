C’est qui mon village ?": une expérience unique et déjantée de cinémaction dans les villages des Plaines de l’Escaut

Après une première phase qui a vu des artistes s’installer en résidence dans les villages des six communes des Plaines de l’Escaut (Rumes, Brunehaut, Antoing, Péruwelz, Belœil et Bernissart), le projet se prolonge ces prochains week-ends.

"Durant la première phase, les artistes étaient invités à aller à la rencontre des habitants des villages pour y récolter des informations, des anecdotes ou des tranches de vie afin de nourrir leurs créations artistiques et d’interroger la ruralité autour d’une thématique (le sentiment d’appartenance, les liens de solidarité, les rythmes de vie, l’épanouissement…), rappelle Céline Huicq du Foyer socioculturel d’Antoing. Nous avons eu l’occasion de prolonger cette expérience, et relancer un appel à projet pour permettre à un artiste ou à une compagnie de développer un projet en s’appuyant sur le portrait artistique et sensible de la ruralité dressé via les six résidences d’artistes."

Après le petit musée éphémère de la quête du bonheur

C’est la compagnie Chindogu qui a été retenue. "Elle avait déjà participé au projet “C’est qui mon village” à Maubray en imaginant un petit musée éphémère de la quête du bonheur. Quelque 300 personnes doivent se souvenir avoir (entre autres) perdu au loto, découvert l’histoire de Monsieur Robert, rigolé devant les vidéos sur K7 VHS confortablement installés dans le petit salon de grand-mère, et gagné un haïku accompagné de son petit biscuit du bonheur à la Chindo Boule."

Et comme l’appellation (NDLR: chindogu, l’art japonais d’inventer des gadgets loufoques et inutiles) le laisse imaginer, les artistes reviendront pour proposer un spectacle familial décalé, déjanté, délirant, mais qui apporte de la réflexion. "Ils vont proposer une performance audiovisuelle et un spectacle participatif pour produire une réflexion collective, ajoute Céline Huicq. Ils invitent les habitants à vivre une expérience unique et inoubliable de cinémaction dont ces derniers seront les héros."

La compagnie a en effet réalisé un incroyable film alliant des scènes spectaculaires dignes de Bollywood, de l’émotion à faire pleurer un dictateur et de l’humour à épuiser les zygomatiques. "Les comédiens sont venus, ces derniers mois, tourner quelques images dans la région, dans des endroits assez emblématiques des communes des Plaines de l’Escaut, comme la Pierre Brunehaut, le musée des Iguanodons, le château d’Antoing, la forêt de Bon-Secours, etc." Hélas, une erreur de pressage de doigt sur la touche REC fait que le chef-d’œuvre est incomplet. Il manque des scènes. Beaucoup de scènes !

À moins que si, dans un grand élan de solidarité et de curiosité, les habitants d’un charmant village niché au cœur des plaines de l’Escaut décidaient de les aider à tourner les scènes manquantes ? Action ! "Après un petit débat, à l’image d’une émission télévisée, pour orienter le scénario du film, des personnes du public seront mises à contribution pour enregistrer les scènes, explique Céline Huicq. Elles vont ainsi se mettre dans la peau de personnage, dans diverses situations, dans des décors, avec des déguisements et des effets spéciaux, comme le fait de faire du vélo d’appartement devant un fond vert. Le public sera aussi invité à faire certains bruitages. Tout au long du spectacle, il y a une personne qui se chargera du montage du film afin de le diffuser à la fin, dans une petite ambiance de cinéma."

Premiers tournages, ce week-end, à Hollain et Taintignies

Les premiers rendez-vous se tiendront ce samedi 26 août, à 19 h, à Hollain (à la gare aux Vélos) et ce dimanche 27 août, à 11 h, à la bibliothèque de Taintignies. "Nous sommes déjà complets pour Taintignies, mais il reste des places pour Hollain, précise Céline Huicq. Si le spectacle est gratuit, il est nécessaire de réserver au préalable parce que nous limitons la jauge à 100 places." La compagne Chindoju prendra ensuite la direction du parc Posteau à Blaton (le 2 septembre, à 18 h 30), de la salle paroissiale de Bon-Secours (le 3 septembre, à 15 h 30), de l’école communale de Péronnes (le 16 septembre, à 18 h 30) et du foyer culturel de Belœil (le 23 septembre à 17 h). "À chaque fois, et également sur réservation, nous proposons gratuitement une Chindobox, de petites dégustations pour l’apéro ou le goûter."

Le projet "C’est qui mon village ?" est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales (programme LEADER).

Pour réserver: www.billetweb.fr/cinemaction-au-village-2023