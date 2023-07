L’Artifoire à Hollain, une fête de village avant tout

Et même si l’événement brasse des visiteurs par milliers, l’essentiel n’est pas là pour les organisateurs: "Nous voulons que cette fête garde son caractère villageois. Bien qu’évidemment la présence du public soit importante, elle n’est pas le but premier. Nous souhaitons avant tout que les visiteurs se sentent à l’aise et ne soient pas amassés, bousculés à chaque mouvement. Cela permet également de ne pas se sentir"oppressé"notamment face aux étals des exposants qui expliquent leur art", commence Dany Van Genechten, président de l’Artifoire.

Un lieu de rencontre

Dans la lignée d’une fête de village, l’Artifoire est aussi un lieu de rencontre dans l’entité. "Avec la routine du quotidien, le travail ou des chemins qui diffèrent, certaines personnes se perdent de vue. Sur l’Artifoire, il n’est pas rare de rencontrer des connaissances ou amis d’enfance ! Et avec les excellents produits locaux proposés telles que salaisons ou bières, les retrouvailles sont plus que conviviales", sourit le président organisateur, épaulé par une trentaine de membres permanents au sein du comité Artifoire et une centaine de bénévoles lors de la fête.

Après 49 années de succès, la cinquantième Artifoire 2024 est au moins aussi attractive que les précédentes avec un comité organisateur qui pense déjà à plusieurs innovations futures. "Nous avons en projet de créer, sous la houlette de la très sérieuse troupe artistique des “Passeurs de Rêves”, un parcours reprenant divers spectacles dans les rues de Hollain. Aussi, le comité Artifoire a compté dans ses rangs le célèbre Louis Deltour (peintre célèbre de la seconde moitié du 20ème siècle). Un hommage sera prévu en sa mémoire avec, normalement, la présentation de ses œuvres. Pour le reste, nous avons un an pour trouver d’autres idées", confie Dany.