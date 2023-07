Trois jours d'Artifoire (Hollain) à l’accent british, avant la 50e

Le géant "Pierre Breuheaut" de sortie

"Les festivités débutent ce jeudi 20 juillet, à 19 h, avec le traditionnel cabaret fait par et pour les gens du village, “Y éteot eiine feos à Hollain !”, annonce Dany Van Genechten, l’un des organisateurs. Au niveau de la tradition et du patrimoine local, on aura aussi la réapparition, en musique, du géant rénové “Pierre Breuheaut”, le vendredi 21 juillet en début d’après-midi. À noter également, le 21 juillet, à minuit, le feu d’artifice pour la fête nationale, et l’exposition “Hollain, notre village hier et aujourd’hui” à découvrir tout au long du week-end."

L’Artifoire doit aussi sa renommée pour son "côté foire", avec une quarantaine d’artisans, une dizaine de producteurs et une quinzaine d’artistes durant les trois jours. "On procède à une belle sélection des artisans qui proposent une large palette d’activités et de matières (cuir, bois, métal, textile, matériaux de récup…) et auxquels on demande de travailler devant le public. Les producteurs feront découvrir des produits de bouche de qualité: spiritueux, salaisons, fromages, miel, nougat, produits cosmétiques naturels, etc. Dans l’espace “Déco”, 14 artistes du crayon et de la palette exposeront leur savoir-faire dans une ambiance conviviale. Cette année, quelques auteurs et autrices présenteront également leurs livres."

Samedi, place à la foire aux jeunes avec des animations, spectacles pour enfants (dont "Duo d’Yves") et initiation à l’artisanat.

Côté scène, ce sont 30 groupes et pas moins de 50 concerts qui sont annoncés en ce long week-end, avec notamment une soirée "musiques du monde" le vendredi ou une soirée "rockab’blues" le samedi. "De la musique à profusion, live et de tous les styles, ajoute Dany Van Genechten. Il y a aura quatre scènes aux accents très variés ; percussions, fanfare festive, rap/hip-hop, cover de Téléphone, chanson française, musique folk et Kezmer, blues, rock, etc. Comme chaque année, nous invitons aussi d’autres cultures à se mêler à la fête et à goûter à l’esprit de l’Artifoire. Pour cette 49e édition, c’est l’Angleterre qui amènera sa touche d’exotisme." Trois groupes anglais seront ainsi présents: "The Earlsdon Morris" (danse folklorique), et "The Ridgeway", "The Garston Gallopers" (danse de sabots). "La danse sera également mise à l’honneur le dimanche avec un bal folk et une initiation aux danses wallonnes et anglaises", complète l’organisateur. En cette journée dominicale, deux balades de 6 km et 12 km seront proposées.

Entrée gratuite.

www.artifoire.be