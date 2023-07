"Chaque village mérite d’être une centralité": le conseil communal émet un avis défavorable sur le SDT

Bléharies comme unique "centralité"

Le principal grief repose dans le choix du lieu de "centralité": le village de Bléharies. "Même si tous les services publics sont centralisés sur Bléharies, si ce choix est maintenu cela va nous poser des problèmes pour la gestion et le développement futur de la commune, ajoute l’échevin. En effet, cela voudra dire que 75% des permis de bâtir devront être consacrés dans ce lieu de centralité alors qu’il s’agit de l’un des plus petits villages et la réserve foncière y est déjà réduite ; 25% pour l’ensemble des autres villages. Cela pourrait aussi avoir un impact négatif sur le réseau de transports en commun qui pourrait se baser uniquement sur la centralité, et donc Bléharies, en oubliant les autres dessertes. Il faut pourtant un équilibre entre les villages ; chacun d’entre eux, à l’exception de Howardries, mérite d’être reconnu comme une centralité et répond aux critères relatifs à la centralité. Il faut défendre l’ensemble de notre territoire. En ne prenant en compte que Bléharies, la Région wallonne oublie qu’à Wez, nous avons la plus grande ZACC ou encore que le poumon du secteur commercial est situé à Hollain. Cela n’a pas de sens de tout mettre sur Bléharies ! On freine le développement des autres villages, et on ne peut pas ne pas réagir par rapport aux 30 ans à venir !"

François Schietse (Indépendant) relève les éventuels effets pervers que pourrait engendrer la mise en œuvre du SDT. "D’abord la dévaluation de la valeur de certains terrains à bâtir dans les espaces excentrés, mais aussi une pression foncière et immobilière plus importante. Que ce soit dans les centralités ou dans les zones excentrées, les prix vont inévitablement augmenter. Entre les centralités dans lesquelles les terrains se feront rares et les zones excentrées qui resteront recherchées pour les citoyens en quête d’espaces mais avec des conditions limitées d’autorisations de permis. On peut aussi craindre que les logements sociaux restent concentrés dans les centralités." Le conseiller déplore également le timing imposé par la Région wallonne. "60 jours laissés aux communes, en fin d’année et à l’approche des vacances… le gouvernement travaille dans l’urgence afin d’éviter de mettre un sujet aussi sensible sur la table pendant la période électorale…"