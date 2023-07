So W’Happy festival: des nuits "sexy et sûres" grâce au distributeur érotique de Babylon

Pour les 10 ans du festival, la boutique érotique Babylon a composé un assortiment d’articles "spécial festival". Le distributeur automatique proposera trois types d’articles: des accessoires tels que des bijoux de corps façon strass ou oreilles de lapin (pour épicer votre tenue vestimentaire), des sex-toys destinés à pimenter les nuits des festivaliers, ainsi que des produits liés au bien être sexuel tels que des préservatifs, des lubrifiants et des sprays désinfectants. Le prix de ces articles varie de 10 à 45 euros. La moitié des recettes de ces ventes seront reversées via une donation à l’association en charge du festival.

"De nombreux tabous subsistent quant à l’expression décomplexée d’une sexualité récréative. Notre but est de bousculer les idées reçues et de poser le sujet publiquement de façon dédramatisée. Dans cette optique, nous proposons ce premier distributeur érotique destiné à un contexte festif. Car il n’y a aucun mal à vouloir se sentir sexy ou à s’offrir un moment de volupté grâce à un sex-toy. En toute sécurité et dans le respect du consentement de tout un chacun ", explique Maxime Figula, responsable marketing chez Babylon Loveshop.

Jamais encore un distributeur érotique n’avait été proposé lors d’un festival. Durant les 3 jours du So W’Happy, deux hôtesses de Babylon Loveshop distribueront des goodies sur l’ensemble du site, et aideront les festivaliers à utiliser le distributeur automatique. "Nous sommes ravis de pouvoir inaugurer ce nouveau concept à destination des lieux festifs", assure Guillaume Garnier, responsable des partenariats pour le festival. "Nous avions déjà en stock pas mal de surprises et nouveautés à destination du public pour ce 10e anniversaire du So W’Happy, mais celle-là, personne ne s’y attendait ! Au-delà du côté insolite, ce distributeur automatique apportera à coup sûr un plus à l’expérience des festivaliers. Nous souhaitons à tous nos visiteurs des nuits sûres et excitantes. "