So W’Happy Festival à Rongy: deux drones pour faciliter le travail de la police

Si la police tournaisienne a déjà "fourni" des maîtres-chiens ou des membres de la brigade moto à d’autres zones, elle profitera de la présence de deux drones (et de policiers formés à cela) au So W’Happy.

"Une perspective différente vu du ciel"

Une première dans la région ? Dominique Debrauwere se souvient que pareil dispositif a déjà servi "lors du festival d’Obigies." Pour l’ancien chef de corps de la police du Val de l’Escaut passé chez les voisins, à Tournai, l’usage du drone est un "atout précieux" puisque l’outil offre une autre perspective aux forces de police sur le terrain.

"Vu du ciel, on peut appréhender la situation différemment, voir des éléments qu’on ne repère pas au sol ", poursuit le chef de zone du Tournaisis. "Ponctuellement, le drone peut aussi s’avérer utile pour gérer les flux de circulation sur les axes d’arrivée d’une manifestation de cette ampleur."

Mais au fond, qui était demandeur ? La zone de police du Tournaisis ou l’organisation du So W’Happy ? "Les deux", répond le commissaire Danis. "L’organisateur avait déployé un réseau de caméras privées l’an dernier. Il s’agissait de caméras fixes, soit pas le dispositif le plus facile pour couvrir l’ensemble du site et de ses abords et pas le moins onéreux non plus. Pour un festival, le drone est une solution idéale dans la gestion des coûts liés à la sécurité. On a opté pour cette solution car il nous semble que le So W’Happy reste encore un festival à taille humaine. Prévoir un hélicoptère de la police fédérale serait démesuré."

Les drones se déploieront en repérage ou pour évaluer les points critiques. Le commissaire précise qu’ils sont équipés "de caméra thermique et à vision nocturne ainsi que de plusieurs batteries ". Idéal pour tenir trois jours et servir à la nuit tombée. Taillé sur mesure pour un festival, de fait…