Opposé aux éoliennes, un citoyen interpelle le Collège communal de Brunehaut

Le Laplaignois est revenu sur différents éléments qui montreraient que "le projet de parc est à ce stade, pour les habitants, une réalité". Il s’interroge sur la légalité de certaines décisions et travaux réalisés à proximité du terrain envisagé pour l’installation des éoliennes. "Il est étonnant de voir que finalement le permis relatif au mât anabat a été octroyé pour une durée de 24 mois alors que l’enquête publique ne faisait référence qu’à une période de 12 mois, relève Sébastien Lejeune. On s’interroge aussi sur l’absence de connaissance de l’autorité communale quant à la construction d’un nouveau pont sur un cours d’eau non-navigable de catégorie 4 dans la zone convoitée par les promoteurs du projet de parc éolien mais aussi par rapport aux activités d’abattage qui se sont multipliées ces derniers mois dans cette même zone… Que compte entreprendre l’autorité communale pour s’assurer que ces trois événements évoqués respectent les lois et règlements en vigueur et quelles mesures seront prises s’ils s’avèrent qu’il y a eu des manquements ?"

Le bourgmestre Pierre Wacquier, au nom du Collège, réaffirme son opposition "farouche" à ce projet éolien qu’il juge "paradoxal par rapport à la ruralité des lieux et le cadre de vie des habitants, basé sur la spéculation, et non sur la production raisonnée d’énergie renouvelable". "Concernant l’impact visuel, nous avons notamment sollicité une projection photographique des cinq éoliennes dans le paysage ainsi que des études sur les effets stroboscopiques, sur l’impact des lumières rouges sur les mâts ou les pales d’éoliennes, sur les conséquences quant à la valeur du bâti, sur l’attractivité de la commune… Par rapport à la préservation de ce site de grand intérêt biologique, nous avons demandé un répertoire complet des différentes espèces végétales et animales qui pourraient être menacées par ce projet ainsi qu’un bilan carbone."

Pierre Wacquier a pris ses renseignements quant aux différents éléments évoqués par le citoyen. Par rapport au mât anabat, le bourgmestre rappelle que la décision a été prise par le ministre. "Le Collège a utilisé toutes les règles de droit et de forme pour s’opposer à ce permis, insiste Pierre Wacquier. Le ministre Borsus a été interrogé par rapport au changement de la durée du permis, mais nous n’avons pas obtenu de réponse." Quant au pont, Pierre Wacquier assure que personne n’était au courant des travaux. "Il s’agit d’un terrain privé, signale le bourgmestre. Il s’avère qu’il y a cinq ans, une demande d’élargissement et de rénovation de ce pont existant a été introduite auprès de la Wateringue par un populiculteur afin de lui permettre l’exploitation de ses peupliers. L’étude de cet aménagement a été confiée à la Province du Hainaut qui a donné son autorisation. La Wateringue a réalisé et financé ces travaux. La commune n’est donc pas directement concernée par ce dossier." Même chose pour les abattages de peupliers qui ont été opérés sur un terrain privé dans le cadre d’une activité forestière.