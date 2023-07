Des arbres vieillissants et fragilisés par la sécheresse dans le parc communal de Brunehaut

Daniel Detournay confirme l’information. "Il s’agissait d’un tilleul pourpre qui était gangrené par un champignon depuis de nombreuses années, précise l’échevin. La tempête est aussi passée par là, l’arbre s’est littéralement ouvert en deux, endommageant un autre arbre. Il a donc fallu l’abattre, mais aussi trois autres arbres, également malades et qui avaient été touchés par cette tempête."

L’échevin rappelle que le parc a été créé il y a près de 120 ans, et que certains des arbres ont été plantés à cette époque-là… "Tout doucement, ces arbres arrivent en fin de vie, ajoute-t-il. Notre parc est aussi à l’image de ce qui se passe un peu partout, avec le changement climatique. Ainsi, par exemple, les hêtres et les frênes ne sont aujourd’hui plus adaptés à notre climat et souffrent de plus en plus de la sécheresse."

La Commune a fait le choix de remplacer les arbres abattus par de nouvelles essences qui résistent mieux aux périodes de sécheresse. "Le choix a été opéré après avoir reçu les conseils de la Société Forestière Royale de Belgique et le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut", assure Daniel Detournay.

Le conseiller indépendant reste sceptique quant aux explications fournies par l’échevin. "De tels arbres remarquables, on en voit pourtant encore beaucoup dans d’autres parcs, et même en Wallonie picarde, fait remarquer François Schiestse. Peut-être qu’avec un entretien régulier et des élagages, on n’en serait pas arrivé là aujourd’hui…"