"Ensemble pour Brunehaut" lance la campagne 2024

À plus d’un an du scrutin, les deux élus arrivent donc avec un nouveau groupe pour "montrer qu’ils ne sont pas que deux mécontents (sic), mais bien un collectif de citoyens qui veulent changer les choses."

Le citoyen au cœur du projet

Le groupe "Ensemble pour Brunehaut" se veut citoyen, sans étiquette politique. "Nous voulons que le citoyen soit au cœur des décisions importantes, défendent Nadya Hilali et François Schieste. Les projets seront initiés pour et avec les citoyens. Pour les grands projets brunehautois, des comités de quartiers seront constitués et nous utiliserons la consultation populaire."

Nadya Hilali et François Schieste veulent également rétablir une confiance envers les institutions. "En étant intraitables sur la transparence, l’éthique et la bonne gouvernance, insistent-ils. Les lois, décrets, circulaires et autres règlements sont faits pour être respectés à la lettre sans contournement ou interprétation ; ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas aujourd’hui… La gestion communale doit aussi être modernisée. Elle demande plus de rigueur et de planification afin de la rendre plus efficiente. Nous devons planifier, entretenir, motiver, soutenir…"

Les ambitions du mouvement sont claires: constituer une liste complète avec des candidats représentants l’ensemble des Brunehautois et aux compétences variées d’ici le dépôt final des candidatures. "Et nous sommes confiants, nous sommes en bonne voie, se réjouissent les deux conseillers communaux. Ce projet, nous voulons le construire avec les citoyens de bonne volonté et des sensibilités différentes. Nous voulons être fédérateurs et ouverts à tous. Nous lançons ainsi un appel aux candidats ou soutiens qui veulent s’impliquer dans la commune, faire évoluer les choses, travailler avec une équipe expérimentée et dynamique, à rejoindre notre mouvement."

Déjà trois autres candidats sur la liste

Trois des candidats ont déjà été dévoilés, ce mercredi soir. Après s’être présentée lors des dernières élections sur la liste d’Intérêts Citoyens, Anne-Marie Dumortier (51 ans, Bléharies) a décidé de s’engager auprès de Nadya Hilali et François Schieste. "À Brunehaut, les citoyens ne sont pas assez écoutés et entendus, déplore-t-elle. En suivant la vie de Brunehaut et ce qui s’y passe, notamment en visionnant les conseils communaux, je trouve que malgré leurs moyens limités, Nadya et François essaient de faire bouger les choses et je pense qu’ensemble, on peut œuvrer pour le bien-être des Brunehautois." David Bury (50 ans, Hollain) est novice en politique. "En voyant le combat mené et les dossiers défendus par Nadya et François, on ne peut qu’adhérer ! Personnellement, je m’engage pour préparer et assurer l’avenir de nos enfants, et faire en sorte qu’ils se sentent bien dans notre commune." Troisième recrue: Adeline Durot (28 ans, Laplaigne), ancienne élue du conseil communal des enfants. "J’apprécie le fait qu’il s’agit d’un groupe d’ouverture, sans attache à un parti traditionnel, évoque la jeune femme. J’ai envie de pouvoir m’investir pour les autres, d’être à l’écoute de tous les citoyens… sans exception !"

La campagne est donc lancée du côté de Brunehaut… et devrait encore animer un peu plus les conseils communaux !