Jardins Ouverts, ce week-end, pour une plongée dans l’univers de jardiniers à Brunehaut, et en Wallonie picarde

Pour Jacques Depretz et Brigitte Verbeure (1, ruelle Bourlot à Bléharies), les portes ouvertes sont des moments attendus. "Ce sont ces rencontres qui nous motivent à passer des heures tous les jours dans le jardin, et à l’entretenir comme on le fait depuis 20 ans, expliquent-ils. Comme nous plaçons des plaquettes au pied des arbres de collections et des plantes vivaces, les visiteurs peuvent prendre les références et s’en inspirer pour aménager leurs jardins."

Marie-Rose Bruyneel (3, rue de la Bize à Wez-Velvain) ne compte pas non plus les heures pour bichonner ses quelque 30 ares de plantes rares, arbustes, arbres et rosiers.

Chez Philippe Bonnet (6, rue du Château à Lesdain), le jardin invite à la flânerie à l’ombre d’arbres, pour la plupart, de production lesdinoise.

Le jardin de l’herboristerie Fleurs et Terre (37, rue du Veillé à Wez-Velvain), ouvert uniquement le samedi, permet de découvrir les plantes sauvages et médicinales alors que les arbres fruitiers et roses y ont également toute leur place.

Sonny De Vrieze ouvre quant à lui son jardin expérimental (23, rue du Veillé à Wez-Velvain), à la recherche de méthodes et de techniques qui permettent de fabriquer un sol fertile à partir de matières végétales (tonte, bois fragmenté, fauche, fumier, etc.) "C’est intéressant de voir la diversité des jardins, et des approches par rapport à la gestion du sol, au style de jardin, au choix des espèces, à l’aspect plus arboré ou fleuri…", relève Florentin Vincke de la Fondation Rurale de Wallonie.

Les visiteurs auront l’occasion de désigner leur coup de cœur parmi les jardins participants. "Le plus plébiscité sera récompensé lors de la remise des prix, au moment de la clôture de l’opération."

Concours de façades fleuries et potagers ouverts

Une fois le week-end des "Jardins ouverts" passé, à Brunehaut, l’été sera rythmé par le concours des façades fleuries et le week-end "Potagers ouverts". "Pour le concours, le jury évaluera, durant les mois de juillet et août, les aménagements effectués sur les façades et devantures, précise Florentin Vincke. Cette année, une attention particulière sera portée à l’accueil des oiseaux. Un circuit des façades fleuries sera également réalisé et mis en ligne afin de proposer à tout un chacun une petite sortie familiale à vélo, par exemple. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 juin."

Les 2 et 3 septembre prochain, ce sont les potagers qui seront cette fois ouverts au public avec au programme: découverte de variétés cultivées, de techniques culturales diversifiées, de bons plans pour une récolte fructueuse, de conseils… Les personnes qui souhaitent faire découvrir leurs potagers peuvent s’inscrire jusqu’au 18 août.

Fondation rurale de Wallonie (069 87 10 90)