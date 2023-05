Plus de 2000 avaloirs à curer en une semaine dans l’entité de Brunehaut: l’opération a débuté ce jeudi

La Commune de Brunehaut a décidé de prendre les choses en main et de lancer une vaste opération de nettoyage durant plus d’une semaine.

"Auparavant, cette opération était prise en charge par notre personnel communal, mais il s’avère que le matériel, et notamment le véhicule qui date de plus de 20 ans, se faisait de plus vieux et obsolète, explique Daniel Detournay, échevin des Travaux. Face à l’investissement que cela aurait représenté, surtout pour une petite commune, nous avons préféré prendre part au marché lancé par Ipalle pour mutualiser le curage des avaloirs."

C’est la société "A2" (de Frameries) qui a été désignée et qui a débuté l’opération ce jeudi matin dans les villages de Hollain et de Bléharies. "L’entité de Brunehaut, ce sont 2 095 avaloirs pour quelque 180 kilomètres de voiries, précise l’échevin. En plus de nettoyer les avaloirs, la société va en profiter pour les répertorier mais aussi les vérifier, et en cas de problème, nous le signaler afin que l’on puisse intervenir."

L’opération est prévue jusqu’au vendredi 2 juin. Un planning a été défini par village: Hollain et Bléharies (jeudi 25 mai) ; Laplaigne (vendredi 26 mai) ; Rongy (mardi 30 mai) ; Wez-Velvain (mercredi 31 mai) ; Guignies (jeudi 1er juin): Jollain-Merlin, Lesdain et Howardries (vendredi 2 juin)

La Commune de Brunehaut demande à ses habitants de laisser les avaloirs libres d’accès en fonction de ce planning, et durant l’entièreté de la journée, pour permettre un curage de l’ensemble des avaloirs. L’opération sera réalisée deux fois par an.