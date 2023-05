"Chaque année, nous changeons de village, et nous essayons de trouver un lieu original et accueillant, explique Philippe Vinckier, trésorier de l’ASBL Brunehaut Valorisation. Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi Rongy, et son Cœur de Village, autour de l’église."

Près d’une trentaine d’univers artistiques à découvrir

Près d’une trentaine d’artistes locaux exposeront leurs œuvres et créations. "La grande majorité des exposants sont originaires de l’entité de Brunehaut ; c’est dire la richesse artistique de notre commune et l’importance de la mettre en valeur, se satisfait Philippe Vinckier. On y retrouvera des peintres, dessinateurs, photographes, sculpteurs, céramistes… de nombreux univers artistiques à découvrir ! Certains artistes sortiront leur matériel pour se lancer dans leur art sur place et ainsi partager leur passion et leur savoir-faire aux promeneurs."

Une exposition photos dans l’église, et puis itinérante

Dans l’église de Rongy, il sera également possible de découvrir une exposition de photos. "Nous avions lancé, il y a quelques semaines, un appel aux habitants de Brunehaut pour participer à cette exposition, explique l’organisateur. Ils pouvaient ainsi nous envoyer deux photos autour du thème “Chemins et passages oubliés de Brunehaut”. Une vingtaine de clichés seront exposés. Cette exposition sera ensuite itinérante et déployée lors d’autres événements organisés dans la commune, à l’administration communale et à d’autres endroits de l’entité."

La musique aussi mise à l’honneur

L’art musical ne sera pas en reste. Plusieurs groupes musicaux animeront le Cœur de Village tout au long de la journée. "Deux concerts sont aussi prévus dans l’église, ajoute Philippe Vinckier. À 16 h, se produira la chorale des enfants de l’école de Hollain suivie, à 17 h, de la prestation enchanteresse des choristes de Brunevoix dirigés par Marie-Paule Chantry-Wacquiez." Entrée gratuite.