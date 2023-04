La piscine de l’Orient fermée, pas de cours de natation pour les élèves de Brunehaut jusqu’au printemps 2024

La conseillère invite le Collège à étudier d’autres possibilités pour permettre aux élèves d’aller à la piscine. "La commune de Rumes compte deux piscines privées. Certaines savent et sont prêtes à accueillir des groupes scolaires. Il serait intéressant de les contacter afin de mener des négociations. Par ailleurs, à Antoing, le complexe privé Your Nature ouvre ses portes en semaine aux particuliers extérieurs entre 8 et 10 h. Il serait intéressant également de les contacter afin d’entamer des discussions en la matière… C’est une démarche qui pourrait aussi avoir un intérêt à long-terme car ces infrastructures sont plus proches de chez nous, et donc cela représenterait un gain de temps et d’argent."

Pierre Wacquier explique que des démarches ont déjà été entreprises dans ce sens, mais n’ont pas abouti. "En septembre 2022, nous avions interpellé Your Nature, mais la commune d’Antoing utilise de façon prioritaire les infrastructures, et donc ce n’est pas possible, assure le bourgmestre. Quant aux piscines privées, nous avons aussi eu des contacts, notamment pour l’accoutumance à l’eau en maternelle, mais elles ne sont pas adaptées à la fréquence des cours et au nombre d’élèves. On ne peut dès lors qu’attendre patiemment que la piscine de Tournai soit à nouveau accessible…"