Écoquartier de Hollain: les riverains à nouveau en recours

Trois projets, trois recours (dont deux déjà gagnés par les riverains)

"En 2018, nous avions gagné le recours parce que le premier projet prévoyait des voiries en cul-de-sac, sans créer de maillage, rappelle Sabrina Lecouvet. Ensuite le projet est passé de 39 à 35 maisons, et à nouveau, nous avons introduit un recours parce que le deuxième projet ne prenait pas en compte le risque inondable… Nous avions encore obtenu gain de cause, mais la commune persiste et signe en revenant avec un troisième projet !"

Rebelote pour ce nouveau projet mené au travers d’une demande de permis pour la création de nouvelles voiries et l’aménagement des abords. Un double recours, l’un au conseil d’État contre le permis d’urbanisme et l’autre auprès de la Région wallonne en ce qui concerne les voiries, a été introduit…

"On ne peut pas laisser passer un tel projet, avec tant d’incohérences et de points qui posent question, sans réagir, insiste Sabrina Lecouvet. Pourquoi bétonner dans une zone inondable ? Le problème, ce n’est pas le fait que les maisons gâcheront notre vue… Notre peur, c’est d’être inondé ! C’est beau les calculs d’ingénieur, mais ce n’est pas lui qui voit le terrain régulièrement sous eau… Il faut aussi arrêter de parler du risque d’inondation par débordement, c’est le ruissellement des eaux qui pose problème ! Ce combat, je ne le mène pas pour moi, je le fais pour tous les riverains de la rue du Marais – qui ne portent pas cette appellation pour le plaisir… – mais aussi pour les futurs acquéreurs de ces habitations ! C’est un magnifique projet, mais pas sur ce site-là !"

Pas d’enquête publique pour les habitations ?

Dans son recours, Sabrina Lecouvet qui a sollicité les conseils d’un avocat, reprend certains griefs au-delà de la question du risque d’inondation. "La manière de procéder est interpellante et illégale, dénonce la riveraine. Alors que les aspects “voiries” et “habitations” étaient traités de manière bien distincte, et avec une procédure pour les deux premiers projets (demande de permis, enquête publique, réunion d’information…), ici, seule une demande de permis a été sollicitée, et uniquement pour la création des voiries et l’aménagement des abords… Rien pour les habitations ! C’est le Collège communal qui a accordé, le 30 janvier dernier le permis d’urbanisme, sans aucun respect de la procédure et sans la moindre enquête publique. Il a fait passer le projet en force ! Il n’est pas légal de “saucissonner” un tel dossier !" La Région wallonne devrait statuer sur le recours d’ici la fin mai. La procédure devant le Conseil d’État devrait prendre plus de temps… "On verra si est juste des “emmerdeurs” ou si on a une nouvelle fois raison…"

Un terrain enclavé ?

Un autre recours a été introduit par un autre riverain. Ce dernier dénonce le fait qu’un terrain dont il est propriétaire se retrouverait enclavé, et sans accès, à cause du projet immobilier.

Contacté le bourgmestre se dit confiant par rapport à ces recours. "Tout a été fait dans les règles, insiste Pierre Wacquier. Ce projet d’écoquartier revêt un véritable intérêt général, et il est dommage que des riverains le remettent encore en cause…"