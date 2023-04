Seize communes sportives en Wallonie picarde: un très bon score

Au total, 144 communes (sur 272) disposent de ce label de qualité sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En Wallonie picarde, on en compte 16 sur 23, soit une proportion supérieure à la moyenne générale.

Parmi les 47 communes lauréates cette année (5 en Wallonie picarde), 25 communes (3 en Wallonie picarde) obtiennent pour la première fois le label. Chez nous il s’agit d’Ath, Belœil et Estaimpuis qui reçoivent leur "première étoile" et rejoignent ainsi Antoing, Bernissart, Lessines, Pecq et Péruwelz, lauréates en 2021 et 2022.

À l’échelle de la FWB, 11 communes améliorent leur score. En Wapi, Frasnes décroche une deuxième étoile, qu’avaient déjà obtenue Leuze, Silly et Tournai.

Brunehaut reçoit sa troisième étoile, comme Comines, Flobecq et Mouscron les années précédentes.

Félicitations donc à toutes ces communes !