Des chèques repas pour le personnel communal de Brunehaut

Et les étudiants ?

Muriel Delcroix (IC) salue l’idée, mais ne peut que constater que la mesure ne s’appliquera pas au personnel enseignant de la commune. L’exception à la règle "parce qu’il n’est pas payé par le même pouvoir subsidiant." Elle interroge aussi sur la possibilité d’octroyer des chèques repas aux étudiants. "À l’Adeps, les moniteurs sportifs y ont droit… Pourquoi pas chez nous afin de permettre à nos étudiants d’avoir les mêmes avantages que les autres ?" Pierre Wacquier laisse la porte ouverte à une telle réflexion pour l’année prochaine.

Des nominations ? Pas à tout-va

Michel Urbain (IC) profite de l’occasion pour appeler à procéder à des nominations. "C’est bien de s’occuper du personnel communal, mais dans le cadre ouvrier, aucun travailleur n’est nommé ! Or, la nomination est l’ABC pour tout fonctionnaire afin de lui permettre d’avoir un emploi stable… C’est étonnant qu’un bourgmestre socialiste ne propose de nommer son personnel !" Pierre Wacquier explique que "le collège est sur la même longueur d’onde par rapport à cette interpellation." "Mais pas à tout-va et dans l’immédiat, insiste le bourgmestre. Face à l’augmentation de la cotisation de responsabilisation, l’Union des Villes et Communes de Wallonie recommande d’attendre avant de procéder à des nominations, et de voir l’évolution du deuxième pilier de pension et de la fonction publique dans les années à venir. Les nominations ne sont pas forcément la panacée comme on pourrait le croire. Il faut réfléchir et laisser le temps, au temps… Cela représente aussi un impact sur les finances communales, et il faut maintenir l’équilibre. Il y a néanmoins toute une série d’autres façons de gratifier, de valoriser et de motiver le personnel qu’une nomination, comme l’octroi de ces chèques repas."

Des Brun€uros pour le personnel de la crèche

Les conseillers communaux ont également approuvé l’octroi d’un avantage exceptionnel pour le personnel de la petite enfance dans le cadre de l’accord non marchand. "Il s’agit d’un avantage accordé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais uniquement pour le personnel ONE, à savoir le personnel de la crèche, précise Pierre Wacquier. La Commune agit comme intermédiaire, en recevant le subside et en octroyant la prime sous forme de Brun€uros."

Nadya Hilali (Indépendant) regrette que l’avantage ne soit pas accordé aux accueillantes extrascolaires. La conseillère s’interroge aussi sur la modalité de l’octroi de cette prime. "L’année dernière, la prime avait été octroyée sous forme d’écochèques comme le stipule la circulaire au regard de l’arrêté royal. Par contre, avec des Brun€uros, ne risque-t-on pas que cela soit considéré comme un avantage en nature et que les personnes soient taxées sur cet avantage à hauteur de 30 à 40% ?" Des renseignements seront pris.