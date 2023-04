Une nouvelle carte pour cinq balades vélo à travers l’entité de Brunehaut

"À la fois auprès des amateurs de promenades, mais aussi des passionnés de l’histoire et du patrimoine de l’entité, relève Frédéric Ronce, responsable de la bibliothèque. Il y a une carte par village pour un circuit de 3 à 5 km ; sur le recto, on retrouve la carte et le roadbook tandis qu’au verso, on peut découvrir d’anciennes photos du patrimoine de la commune, collectées par le Cercle d’Histoire Locale, en lien avec les points d’intérêt que l’on découvre au fil du parcours. Par exemple, en passant devant le Brunehall, on apprend que le hall sportif a été construit à l’endroit où l’on retrouvait auparavant une gare." Les cartes sont toujours disponibles au prix de 2 €/pièce (15 € pour le pack) auprès de la bibliothèque et de l’administration communale.

Une nouvelle carte vient compléter la collection, invitant à la découverte de l’entité à vélo. "Plus qu’une carte, il s’agit d’un carnet de bord de 20 pages, ajoute Frédéric Ronce. Il a été conçu pour une facilité d’utilisation, résistant à l’eau, et que l’on peut placer au-dessus du guidon. On y retrouve une grande boucle de 37 km ainsi que 4 circuits: Bléharies – Laplaigne (14,5 km), Jollain-Merlin – Hollain (13,2 km), Wez – Guignies (9,27 km), Lesdain – Rongy – Howardries (14,8 km). Comme les circuits se touchent, il est possible de coupler plusieurs boucles. À côté des cartes, on retrouve quelques photos anciennes en fonction des points d’intérêts, avec une brève description, et des QR code sont aussi pour mis en évidence pour en découvrir et en apprendre davantage grâce aux informations recueillies par le Cercle d’Histoire Locale."

Une balade en famille ce samedi

Pour fêter le lancement de cette dixième carte, une balade vélo en famille est organisée ce samedi 15 avril, à 14 h, au départ de la bibliothèque de Bléharies. "Nous suivrons l’une des circuits, à la découverte des chemins entre Bléharies et Laplaigne, précise le responsable du CLP. La balade gratuite et encadrée d’une quinzaine de kilomètres durera environ 1 h 30 (Inscription souhaitée: 069 34 67 71). À 16 h, il y aura aussi la présentation officielle de cette carte “Brunehaut à vélo: Balades vélo à travers les villages de l’entité”, suivie d’un verre de l’amitié. Le livret sera mis en vente au prix de 8 €."