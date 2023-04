Car-wash new-look chez Tahon à Hollain

Fils de charbonnier, le Hollinois René Tahon a créé sa société en 1983, une SA spécialisée dans la distribution du charbon, du mazout et de carburants pour les automobilistes. Un premier gros investissement est consenti en 2000 avec la construction d’une station-service et d’un shop le long de la rue du Marais. Un an plus tard, René Tahon investit, à proximité, dans la construction d’un car-wash équipé de quatre pistes de lavage dont une extérieure pour les plus gros véhicules.