Bléharies: le retour de Festy-Pâsques

Cette saison, 80 jeunes et une soixantaine d’adultes (réserve, P4 et P3) évoluent sous les couleurs du Football-Club de Bléharies. Après deux années d’absence, dues à la pandémie, Festy-Pâsques est de retour. Créé il y a 32 ans, ce week-end festif se déroulera sur le site du terrain du FC Bléharies. Ce sera le 1 chapiteau de l’année. Le samedi 8, durant la journée, tournois de mini-foot et de beach-volley. Inscriptions des équipes au 0475/33.14.51 (foot) et au 0479/98.03.59 (volley). Cette année une nouveauté verra le jour avec un concert le samedi soir. À partir de 19 h, ouverture de la soirée avec "Warm-Up" de Dj Dim’s, suivi du concert du Groupe "Zenith" dès 21 h, puis, vers 23 h, de la soirée "Legend’S DJ is back""animée par Bruno B. PAF: 5 €, 7 € après 21 h. Le dimanche 9, durant la journée, tournoi de beach-volley. À partir de 19 h,"Festy-Picq", un hommage à Philippe Picq qui anima durant de très longues années les soirées sous le chapiteau du FCB. L’ambiance des soirées chapiteaux sera de retour avec aux platines Dj Dim’s, Dj Kill-C et Dj Coolman. PAF: 7 €, gratuit pour les filles avant 21 h. Le lundi 10, à 15 h, aura lieu la traditionnelle chasse aux œufs. À partir de 14 h, inscriptions obligatoires gratuites. Vers 16 h, la chasse sera suivie d’un spectacle gratuit pour le plus grand plaisir des enfants mais également des parents.