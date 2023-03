La Commune est-elle trop exigeante avec le Patro de Laplaigne ?

"Les enfants du Patro n’ont pas la gale"

La conseillère indépendante ne s’étonne pas de ce constat au vu de "la pression mise". "À la lecture de la convention, je peux comprendre qu’ils regardent à deux fois, ajoute Nadya Hilali. Il leur est ainsi demandé de nettoyer le sol et de procéder, à la fin de l’occupation, à une désinfection profonde (!) des toilettes… les enfants du Patro n’ont pas la gale ! On leur impose aussi d’apporter tout le matériel et les produits de nettoyage et de désinfection… Si l’objectif du Collège est de dégoûter des jeunes dévoués à leur mouvement, il n’aurait pu mieux faire ! Pourquoi un tel traitement ? Il s’agit du seul mouvement de jeunes de l’entité et nous ne sommes même pas capables de les soutenir et d’avoir de la considération pour eux. À aucune autre association, on oblige tout cela ! N’est-il pas possible de trouver une organisation interne qui permettrait le nettoyage avant l’arrivée des écoliers ? Que coûte quelques produits ménagers et désinfectants ?"

"Cette solution satisfait le Patro"

Nadya Hilali appelle à davantage d’aides de la Commune de Brunehaut pour le mouvement de jeunesse. "Ne peut-on pas envisager de mettre en place des collaborations avec le Plan de Cohésion Sociale (PCS) au lieu de perdre plus de 11 000 € de subsides parce que nous ne les avons pas utilisés ?" Le bourgmestre assure que tout a été "fait en consensus et que cette solution satisfait le Patro."