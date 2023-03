Le Brunehall (Brunehaut) se prépare à célébrer ses 10 ans

"L’année dernière, nous avons comptabilisé une fréquentation de 870 personnes qui appartiennent à un club ou qui participent à un sport de manière encadrée dans le centre sportif local, précise-t-il. Parmi les disciplines et activités sportives, neuf sont prises en charge par des clubs, et 15 sont organisées par le centre sportif local ; 34 encadrants sont recensés. Il est aussi important de noter que les moins de 18 ans représentent 55% de la présence totale (soit 473), ce qui montre que nos clubs développent une école de jeunes qui permet à nos enfants et à nos adolescents de pratiquer une activité sportive et de s’y épanouir." Le coordinateur a relevé le haut taux d’occupation du complexe sportif. "Faute de place au Brunehall, certains clubs doivent s’entraîner dans d’autres centres sportifs pour poursuivre leurs activités: le Basket Ball Brunehaut à Mortagne du Nord et à Rumes ou encore le MFC Olympic Futsal Brunehaut au centre Adeps de Péronnes."

Des stages et plusieurs événements ont également été organisés en 2022 par le centre sportif local et d’autres partenaires: salon Handi-Valide, cross Adeps, journée des familles, tournoi de badminton, spectacle de danse, course d’orientation, parcours de structures gonflables, etc. "Suite à l’arrêt du cours de multisports organisé par Hainaut Sports, le centre sportif local en a repris la gestion depuis septembre dernier, ajoute Christophe Kawecki. Il s’agit d’un cours avec des cycles de 12 séances à moindre coût qui a lieu le dimanche matin et permet une participation des parents avec leurs enfants lors de certaines séances."

Le coordinateur a aussi présenté la note d’orientation pour l’année 2023. "Notre souhait est d’organiser, avec la collaboration des clubs et des moniteurs du centre sportif, un événement sportif fédérateur en vue de l’anniversaire des 10 ans du Brunehall, en septembre prochain. Nous réfléchissons aussi à des actions anti-tabac."

Quant à la présentation des chiffres, c’est le directeur financier de la commune, et trésorier de la RCA, qui s’y est collé. "Par rapport aux charges, nous sommes à 275 000 € (contre 255 000 € en 2021), explique David Verhelle. Quant aux produits, on passe de 246 112 € à 307 451 € de par, notamment, l’augmentation du nombre d’affiliés ainsi que grâce aux stages et événements qui ont été plus nombreux par rapport à 2021, année marquée par le Covid." Après plusieurs années en perte, c’est donc avec un bénéfice, après impôt, de 28 841 € que la RCA a conclu l’année 2022. "Un bénéfice qui permettra d’apurer, entre autres, les pertes des exercices antérieurs qui s’élevaient à 17 569 €", conclut David Verhelle.