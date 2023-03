Le Centre de Lecture Publique de Brunehaut se développe à l'image d'un centre culturel

Un panel d’activités culturelles

Parmi les quelque 275 animations proposées en 2022 (contre 111 en 2021) et qui ont permis de toucher 3 856 personnes, Frédéric Ronce, bibliothécaire responsable du CLP, pointe notamment du doigt deux ateliers: un cours de dessin et un cours de théâtre. "Pour le dessin, il a fallu organiser deux groupes et les ateliers affichent complet. Le théâtre a également un beau succès. Ces ateliers s’inscrivent dans notre volonté de s’inscrire dans la logique des centres culturels. On amène ainsi certaines propositions pour pallier cette absence de centre culturel à Brunehaut et pour mettre en avant la culture sous toutes ses formes. À l’image du Brunehall qui propose un panel d’activités sportives, nous voulons que le CLP puisse proposer un panel d’activités culturelles."

Attirer les jeunes

En favorisant cette politique d’animation, le CLP parvient à toucher plus facilement les jeunes. "Près de 60% de nos usagers (NDLR : soit 452 sur un total de 810, toutes catégories d’âge confondues pour 2022) ont moins de 18 ans, ce qui est assez exceptionnel pour une bibliothèque, relève Frédéric Ronce. Mais cela reste logique au vu des activités menées depuis quelques années dans les écoles de la commune, et suite auxquelles les enfants ont envie de venir s’inscrire à la bibliothèque. Ainsi, si on prend en compte le nombre d’habitants de l’entité, on peut considérer que 28% des jeunes de Brunehaut ont fréquenté au moins une fois le CLP en 2022 et bénéficié de ses services, contre 5,5% pour les adultes, et pour un total de 9,96%."

Le Centre de Lecture Publique attire également des usagers qui vivent hors de l’entité de Brunehaut. "Des gens d’Antoing, de Rumes et de Tournai, précise le responsable. Ainsi sur les 810 membres, nous en avons 292 qui sont hors du territoire de référence. Cela peut aussi s’expliquer par le fait que des enfants et des jeunes d’autres communes fréquentent également nos écoles et donc sont ensuite amenés à fréquenter notre bibliothèque."

Quant aux prêts d’ouvrages, Frédéric Ronce remarque également une belle augmentation. "Après une année 2021 tronquée par le Covid… relativise-t-il. On passe de 13 083 documents prêtés à 15 777 pour 2022. On peut cependant observer que les prêts relatifs aux ouvrages documentaires sont de moins en moins importants, de par le développement des recherches sur internet. Les gens viennent avant tout à la bibliothèque pour louer des romans ou des bandes dessinées pour le plaisir de la lecture et le délassement ; cela représente plus de 80% de nos prêts."