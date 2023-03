Ateliers et conférences pour un printemps au naturel à Brunehaut

Chaque mois, une thématique spécifique sera mise à l’honneur. "On commence par la question des alternatives aux pesticides et de l’importance de protéger la faune et la flore pour la biodiversité, annonce Mickael Haudrechy. Ainsi, ce vendredi 24 mars à 19 h, à la maison de village de Bléharies, on propose une conférence sur les parasites au jardin et sur les moyens de lutte. Le samedi 25 mars, de 10h à 11 h 30, on organise un atelier qui invite à la découverte des insectes et à la fabrication d’un abri à insectes." Les autres rendez-vous: conférence "Devine qui vient chanter au jardin" (3 mars à 19 h) et animation sur le monde merveilleux ou pas de la chauve-souris (1er avril de 10h à 12 h).

Du 20 avril au 20 mai, les rendez-vous s’orienteront autour de la tonte différenciée et de la végétation spontanée. Avec notamment une collaboration avec l’herboristerie "Fleurs et Terre" à Wez qui proposera, le 29 avril, cet atelier: "Au cœur de vos jardins, laissez venir les plantes sauvages. Achillée millefeuille, sureau, aubépine, lierre terrestre et autres merveilles… que puis-je faire ?" Une sortie "découverte des plantes sauvages comestibles/médicinales" sera organisée le 22 avril tandis que le 13 mai, une conférence sera animée par Adalia à propos des cimetières nature, à l’église de Howardries.

Le dernier mois sera consacré à l’accueil des pollinisateurs au jardin: conférences sur la pollinisation (26 mai) et sur ls abeilles sauvages (16 juin) ainsi que des sorties "L’homme et l’insecte, à la découverte des pouvoirs de certains insectes" (27 mai) et "A la découverte et à l’écoute des chauves-souris" (23 juin). À noter également l’événement "Brunehaut en fleurs et jardins ouverts" le week-end du 10 et 11 juin.

Les ateliers, conférences, et sorties sont gratuits.

Infos: 069 36 29 77.