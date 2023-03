Un salon pour aller de l’avant, vers l’emploi, le 22 mars, à Brunehaut

Brunehaut compte 301 demandeurs d’emploi ; Antoing 368 et Rumes 178. "Ce sont des chiffres qui restent assez stables, et ce aussi pour l’ensemble de la Wallonie picarde qui dénombre 17 577 demandeurs d’emploi (NDLR: soit près de 5% de la population)", relève Valérie Surinx du Forem Tournai.

Par ce salon Job Go, les communes entendent aider, au-delà des demandeurs d’emploi, également tous ceux qui veulent avancer dans leurs choix professionnels. "Ce salon a plusieurs objectifs et s’adresse à différents types de public en recherche de conseils, d’aides et d’informations, explique Jordan Delcambe du Plan de Cohésion Sociale de Brunehaut. D’abord aux étudiants qui souhaitent obtenir des infos sur les démarches à effectuer en fin d’études ou qui sont à la recherche d’un job étudiant. Les demandeurs d’emploi ou les personnes qui souhaitent se réorienter retrouveront également un maximum d’informations un seul lieu que ce soit des offres d’emploi, des formations, des conseils. Il y a aussi certains partenaires qui seront présents pour aider les personnes en situation de handicap ou en incapacité de travail à cause d’un problème physique ou sensoriel et qui se souhaitent (re)trouver un job adapté."

Une quinzaine de partenaires régionaux spécialisés dans le domaine de l’emploi et de la formation seront présents de 10h à 18 h: AMO Graine, ADMR, SIEP, AVIQ, Forem, CEFO, Mirewapi, Femmes actives, CHOQ, CERAT, InforJeunes, IFI CISP, AgoJobs, Police, Défense, Zone de Secours, TempoTeam.

Plusieurs conférences seront également proposées: "Les métiers porteurs" par le Carrefour des Métiers (10 h 30) ; "Se préparer à l’entretien d’embauche" par le Forem (13 h 30) ; "Outils et conseils pour réfléchir à son orientation" par le SIEP (14 h 30) ; "Tirer profit d’internet et des réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi" par le CHOQ (15 h 30) ; "Quizz sur les jobs étudiants et l’entrée dans la vie active" par Infor Jeunes (16 h 30).