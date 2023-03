Le futur éco-quartier de Hollain est loin de faire l’unanimité

"La situation en sera améliorée"

Daniel Detournay, échevin de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, est revenu sur l’un des points sensibles du dossier: la gestion des eaux de ruissellement, et les remarques formulées par la cellule de la Région wallonne GISER (Gestion Intégrée Sol Érosion Ruissellement). "Par rapport aux aménagements envisagés, via deux zones d’immersion temporaires, des citernes, une imperméabilisation de la voirie, des décaissements, des logements construits plus hauts que la voirie, des déblais supplémentaires, et en comparaison aux éléments existants, mais aussi à ce qui est projeté, nous aurons un cubage supplémentaire pour recevoir les eaux de 650 m3, précise-t-il. La situation par rapport aux eaux de ruissellement en sera dès lors améliorée avec cette capacité de rétention supplémentaire disponible !" L’échevin signale également que les différentes instances (Voies Hydrauliques, Ipalle, Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, zone de secours, cellule GISER) ont remis des avis favorables par rapport à l’aménagement de la voirie.

Mais pour l’opposition, des craintes et des critiques subsistent. "Les cartographies des zones d’aléas d’inondation et les avis du GISER ne laissent aucun doute quant au caractère inondable de cette zone, relève Nadya Hilali (Indépendant). Dans les trois précédents avis, il est précisé que le projet se situe sur un axe de ruissellement, que des écoulements peuvent atteindre la parcelle, que le projet s’implante dans une cuvette et dans une zone de stockage du ruissellement. Cette zone est d’ailleurs reconnue par les riverains comme étant sous eau régulièrement. Après deux refus du GISER, le troisième avis est certes favorable mais conditionné… et malgré cela, vous continuez à vouloir passer ce projet en force quels qu’en soient les risques potentiels encourus par les riverains ou les futurs acquéreurs et en faisant fi de la biodiversité déjà présente dans cette zone ! Le principe de précaution dans une telle situation ne doit-il pas prévaloir ? Le Collège ne doit-il pas prendre ses responsabilités pour assurer la sécurité et le bien-être de tous les habitants ?"

L’entretien des espaces verts par la Commune

Muriel Delcroix (IC) a également soulevé la question de la rétrocession de la voirie et des abords à la commune. "Cela veut donc dire qu’en c as de problème, ou d’inondation, la commune en sera responsable, interroge la conseillère de l’opposition. Même chose pour les espaces verts du lotissement (NDLR: les zones d’immersion temporaire qui seront accessibles à tous) qui devront être entretenus par notre commune… Les ouvriers communaux n’ont-ils déjà pas suffisamment de travail ? Le promoteur pourrait entretenir lui-même… d’autant plus qu’on est loin de l’idée du bien commun !"

"Nous avons bien compris que le Collège soutiendrait à tout prix les projets immobiliers des promoteurs au détriment des citoyens, et en leur faisant payer la facture… ajoute Nadya Hilali. Les entretiens des zones d’immersion, les égouttages, les curages seront aux frais du contribuable brunehautois !"

"Assurer le droit au logement"

Le bourgmestre Pierre Wacquier regrette la teneur des débats. "Il y a tout une série d’avis favorables, un important travail fourni par le promoteur et nos services communaux pour améliorer la situation au regard des problèmes soulevés par le GISER… On est arrivé à un stade où les solutions et les aménagements envisagés vont améliorer la situation actuelle. À un moment donné, il faut faire confiance aux ingénieurs et aux experts ! Il ne faut pas non plus oublier le principal, et notre responsabilité pour les générations futures, et leur assurant le droit au logement… et cela dans le sens de l’intérêt général. Quant à l’entretien des zones d’immersion temporaire, il y aura une végétalisation qui fera en sorte de limiter l’entretien et qui favorisera la biodiversité."

Tous les membres de l’opposition se sont opposés au projet. À noter également le vote "contre" de la conseillère USB, Audrey Chevalis.