Une yourte qui renaît de ses cendres à Wez-Velvain

La yourte de l’herboristerie Fleurs et terre, qui avait malheureusement pris feu en octobre 2022, est en voie de reconstruction. "Les premières semaines après l’incendie ont été dures mais très vite, deux choix se sont imposés à moi: laisser tomber ou rebondir et me battre pour rebâtir ce que j’avais construit " raconte Marie Glorieux, la propriétaire des lieux.