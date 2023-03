Une exposition pour 100 ans (et bien plus) de colombophilie à Guignies

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’actuelle épouse du président, Michel Bauvez, s’est investie pour l’organisation de cette exposition pour les 100 ans (ou plutôt 103 ans) de la société Le Faucon, fondée par Émile Delneste en 1920 et appelée jusqu’en 1955 "Les Hirondelles". "J’ai essayé de récolter un maximum de documents, dans des livres ou sur internet, sur la colombophilie et sur les pigeons, explique-t-elle. J’ai aussi pu compter sur les archives, les photos et les coupures de presse conservées par les enfants de Daniel Delannay, un ancien membre décédé. Tout comme quelques documents de la collection laissée par Jean-Luc Allard."

À côté des nombreux documents iconographiques exposés en fonction de diverses thématiques (la société colombophile Le Faucon, les pigeons, les pigeonniers, les concours, les bagues, les timbres, etc.), les visiteurs pourront découvrir des objets historiques relatifs au monde de la colombophilie. "Un collectionneur du Nord Pas-de- Calais qui a créé le musée colombophile d’Auchel présentera quelques pièces exceptionnelles, rares et anciennes, comme des constateurs du 19e siècle, ou encore des bagueuses, des paniers, des montres mères… ajoute Claudine Hubert. Nous aurons aussi la chance de présenter quelques trésors d’un autre gardien de la colombophilie, de Serge Foucart qui vit à Ellezelles." Une exposition de photos de Kévin Defossez, coulonneux de Taintignies et qui a tiré le portrait de personnes, toutes générations confondues, auprès des pigeons, est également à découvrir.

La dernière société de l’entité de Brunehaut

L’exposition entend ainsi s’adresser à la fois aux coulonneux, mais aussi au grand public curieux de découvrir cet univers de la colombophilie qui malheureusement attire de moins en moins…

"La société de Laplaigne a arrêté ses activités il y a quelques mois ; nous sommes la dernière société de l’entité de Brunehaut alors qu’auparavant il y en avait au moins une ou deux dans chaque village. Il y a cent ans, Les Hirondelles (ensuite Le Faucon) comptaient 107 membres… aujourd’hui, nous ne sommes plus que 14 affiliés. On craint un peu pour l’avenir de la colombophilie…" Petite lueur d’espoir: l’arrivée de Kyllian Lejeune, 18 ans, au sein de la société guignienne. "C’est une passion qui m’a été transmise par mon oncle, et j’aime être auprès des pigeons. En intégrant cette société, j’ai pu profiter de nombreux conseils et de l’aide des plus anciens… et cela semble porter ses fruits puisque j’ai déjà remporté plusieurs prix !"

L’exposition est à découvrir dans la salle du café de La Manille (12, rue de la Brasserie à Guignies), ce vendredi 3 mars de 16h à 21 h, ce samedi 4 mars de 10h à 20h et ce dimanche 5 mars de 10h à 18 h. Entrée libre.