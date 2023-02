Brunehaut : Le projet du Tartuf tombe à l’eau, le bâtiment sera remis en vente

"Le subside important escompté de 413 850 € (pour un budget total estimé à 524 100 €) nous aurait permis de réaliser et finaliser ce projet en finançant les travaux d’aménagement intérieur (plomberie, électricité, chauffage, carrelage, plafonnerie, peinture…) mais aussi en engageant une ressource humaine, relève le bourgmestre Pierre Wacquier. Pour l‘enveloppe extérieure, nous pouvions compter sur le subside lié aux “Sites à réaffecter”."

Le bâtiment remis en vente

Face à ce refus, le Collège communal envisage l’arrêt du projet. "Tout simplement parce que nous n’aurons pas les finances pour le poursuivre et le mener à bien, ajoute-t-il. C’est une sage et prudente décision. Nous avons dès lors décidé de solliciter le comité d’acquisition afin qu’il réévalue le bâtiment et le remette sur le marché de la vente… Et nous sommes certains que nous perdrons pas le moindre centime !"

Muriel Delcroix (IC) s’interroge. "C’est étonnant parce que lorsque nous avons acheté le bâtiment, il n’était pas encore question de répondre à un appel à projets tels que les Tiers Lieux Ruraux. Ce n’était pas du tout dans ce cadre-là…", interpelle la conseillère communale. "Déjà à l’époque, nous attendions une possible subsidiation parce que nous étions bien conscients que l’ensemble de la réhabilitation de ce site ne pouvait être pris en charge exclusivement par les finances communales", assure le bourgmestre.

"C’est bizarre parce que tout semblait aller dans le bon sens et que tout était en règle, interpelle Michel Urbain (IC). Et maintenant, on apprend que plus rien ne va !"

"J’ai aussi eu un grand espoir dans cet appel à projets, mais je ne suis pas la ou le ministre qui sélectionne ou pas les dossiers que nous présentons, rétorque le bourgmestre. Ici, pour les Tiers Lieux Ruraux, il n’y a qu’une seule commune du Hainaut qui a été retenue… C’est l’un des effets pervers de ces appels à projets qui se multiplient et sont devenus la norme… Cela nous demande un travail énorme dans la préparation des dossiers. On bâtit des châteaux en Espagne, mais nous restons dépendants de la Région wallonne ! Cela met en difficulté la planification et la gestion de notre Commune et de ses finances. On se retrouve ainsi sans subside. Maintenant si quelqu’un dispose de 413 850 € à mettre sur la table… on peut continuer le projet !"